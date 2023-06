Zakenpartner laat zich uit over toekomst van Vadis Odjidja

Het contract van Vadis Odjidja loopt deze maand af bij KAA Gent. Een nieuwe overeenkomst lijkt er niet meer te komen.

Zoals de kaarten nu liggen neemt KAA Gent zaterdagavond afscheid van Vadis Odjidja. Zakenpartner Christophe Palmieri is duidelijk dat de carrière als voetballer voor de Gentenaar er nog niet opzit.

“Vadis is een echte Gentenaar en is daar ook enorm trots op. Toen hij vijf jaar geleden kon terugkeren naar Gent, was dat voor hem ook echt een zeer belangrijk argument. Het is geen toeval dat Vadis nog altijd op heel veel respect kan rekenen van de Buffalo-fans”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Waar zijn toekomst ligt, dat heeft Odjidja zelf nog niet voor elkaar. “Hij had graag gewoon bij AA Gent blijven spelen, maar volgens hem heeft hij nog andere opties. Vadis zou graag nog twee jaar voetballen en dat kan zowel in eigen land als in het buitenland zijn.”

Palmieri heeft heel veel respect voor zijn cliënt die ook een boezemvriend is. “Ach, voor mij is hij een soort Gentse Tiger Woods, een unieke persoonlijkheid met een touch of class, waarmee hij zich onderscheidt van de rest.”