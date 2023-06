Bart De Wever kan zich totaal niet vinden in een deel van Antwerpse supporters

Bart De Wever was afgelopen zondag niet aanwezig op de Bosuil. Een bewuste keuze van de Antwerpse burgemeester.

Bart De Wever is geïnteresseerd in wat The Great Old doet en gunt de ploeg de titel. Toch is hij niet de man die alles vanop de eerste rij wil meemaken. Zeker ook niet nu er plots een landstitel kan gepakt worden.

In dat soort supporters kan de Antwerpse burgemeester zich trouwens totaal niet vinden. “De belangrijke wedstrijden volg ik op de websites van de media. Ik wil die uitslagen wel weten”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Maar als ik aan één ding een hekel heb, dan is het aan gloryhunting. Supporters die geen supporters zijn, maar die wel voor de allerbelangrijkste wedstrijd komen opdagen. Ik zou dat als fan niet waarderen. En ik ga dat dus ook nooit doen.”

De Wever hoopt dat The Great Old de titel alsnog pakte, ook al greep het er vorige week naast. “Als het Antwerp nog ontglipt, zal het zuur zijn. Zelfs voor mij. Maar als het goed komt, wordt het complete waanzin. Een volksfeest. Een overstroming van vreugde zoals we die zelden hebben gezien.”