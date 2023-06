Antwerpse feesten gaan verder: van boottocht naar stadhuis, veel emoties bij Alderweireld en boodschap van De Wever

Neen, Antwerp is nog lang niet uitgefeest. Een dag nadat Alderweireld stamnummer 1 naar de titel knalde, gaan de festiviteiten gewoon door.

Het eerste luik van het titelfeest 'The Day After' was een boottochtje waar de spelers en stafleden bij Antwerp van konden genieten. Dat deden de meesten in het witte shirt met daarop 'den dubbel', een verwijzing naar het feit dat Antwerp titel én beker pakte.

© photonews

Nadien stapten ze dan de open bus in, van waarop ze de menigte fans die mee kwamen vieren konden groeten. Ondanks het feestgedruis van voorbije nacht op de Bosuil werden de kelen nog eens open gezet, onder meer "You'll Never Walk Alone" werd aangeheven. Toby Alderweireld kreeg er de tranen bij in de ogen.

In het stadhuis werden de spelers ook toegesproken door burgemeester Bart De Wever, die een origineel geschenk bij had. "Toby, uw goal was de goal van het derde millennium. Ik zag dat de trofee al in stukken lag. Hier zijn twee tubes Pritt. Het staat voor de lijm van een echte traditieclub, die alle mensen hierbuiten aan elkaar bindt."