Dit is de Decathlon-bal waarmee iedereen de volgende vijf seizoenen speelt: "Kreeg het hoogste FIFA kwaliteitslabel"

De komende vijf seizoenen spelen alle clubs in de Jupiler Pro League, de Challenger Pro League, de Lotto Super League, de Croky Cup en de elite jeugdreeksen met dezelfde bal. Dat is een primeur voor ons land. Kipsta, het voetbalmerk van Decathlon, stelde vandaag de bal voor.

Kipsta, het voetbalmerk van Decathlon, is vanaf volgend seizoen (2023-2024) de officiële balpartner van de Pro League. De sportwinkelketen levert voor minstens vijf seizoenen de wedstrijdbal aan alle profclubs, aan de vrouwenteams in de Lotto Super League en de elitereeksen bij de jeugd.

Tijdens de Supercup zal de nieuwe OMB Pro League Ball voor het eerst rollen in een officiële wedstrijd. Ook in de officiële bekercompetitie (Croky Cup) wordt gevoetbald met de Kipsta-bal. Dat in totaal 42 teams de komende vijf jaar met exact dezelfde bal zullen spelen, is een primeur in ons land.

Doorstond alle testen

De nieuwe OMB Pro League Ball heeft een eigen, uitgesproken en modern karakter. Hij is ontworpen in Frankrijk met hulp van een Belgische designer en bestaat uit slechts 12 verschillende aan elkaar gelijmde panelen - een pak minder dan bij andere traditionele ballen. Door de unieke samenstelling zonder naad blijft de bal mooi rond en voelt hij in alle weersomstandigheden licht aan.

“Onze bal doorstond met verve alle acht FIFA-testen en kreeg het hoogste FIFA kwaliteitslabel. Ook de teammanagers van de profclubs in ons land kregen in maart reeds de kans om de bal te testen", aldus Vincenzo Verhoeven, verantwoordelijke voetbalclubs bij Kipsta.

Goedkoop

"De bal staat garant voor attractief voetbal en doelpunten. Dat hebben we het afgelopen seizoen gezien in de Ligue 1 in Frankrijk, waar de bal al gebruikt werd en waar meer dan 1.000 goals gescoord werden."

Een extra surplus en reden om de bal in huis te halen: de scherpe prijs van de OMB Pro League Ball. Door de wereldwijde schaalvoordelen bij de productie van de bal, is hij te koop voor 85 euro.



“We zijn verheugd dat we samen met Kipsta deze deal hebben kunnen sluiten voor de komende 5 seizoenen", zegt Lorin Parys. "De redenen waarom we voor Kipsta kiezen als nieuwe partner is drieledig. Ten eerste kiezen we voor een duurzame samenwerking. Ten tweede gaat het om een uniforme ‘league deal’ waarvan al onze aangesloten leden de vruchten plukken en last but not least omdat de Pro League staat voor innovatie, en daar is deze Kipsta-bal een goed voorbeeld van.”



De nieuwe Pro League bal in cijfers



In totaal zullen 42 teams met de nieuwe bal spelen

Samenwerking Kipsta-Pro League voor 5 seizoenen

Kostprijs: 85 euro voor officiële matchbal en 30 euro voor replica

Bal weegt tussen 420 en 445g, een gewicht volgens de officiële normen van de FIFA

Samengesteld uit 12 panelen