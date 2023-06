🎥 Pareltje van Romeo Vermant doet Club toch in prijzen vallen, Wesley Sonck maakte mooiste goal ooit in Pro League

Toch een prijsje voor Club Brugge aan het einde van het seizoen. Romeo Vermant maakte in het seizoen van zijn doorbraak de mooiste treffer in ons profvoetbal. Wesley Sonck mag zich dan weer maker van het mooiste doelpunt in de geschiedenis van de Pro League noemen.

Het was eigenlijk niet aan zijn speelminuten in het eerste elftal van Club Brugge dat Romeo Vermant zijn prijs te danken heeft. Wél aan zijn bijdrage bij Club NXT. Tegen SK Beveren liet hij een absolute beauty optekenen, eentje die nog meer in de smaak viel dan de eveneens uitstekende goals van Heynen tegen Antwerp en van Hong tegen KVO.

In een breder perspectief is ook het mooiste doelpunt in de geschiedenis van de Pro League verkozen. Wesley Sonck liet die optekenen in de sneeuw in 2010. In het shirt van Lierse sloeg Wesley Sonck zijn ex-club Racing Genk, met niemand minder dan Thibaut Courtois onder de lat, met verstomming.

De top drie van mooiste doelpunten in de geschiedenis van de Pro League wordt vervolledigd door prachtige treffers van Wilfried Ndidi (Genk) en Hans Vanaken (Club Brugge).