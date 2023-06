René Vandereycken benoemt het cruciale moment waarop Union SG de titel verspeelde

Wat een ontknoping kenden de play-offs zondagavond. Zelfs in de beste films heb je een dergelijk scenario niet.

Union SG, KRC Genk en uiteindelijk toch Royal Antwerp FC. Van minuut tot minuut veranderde de landskampioen in de slotminuten van de competitie in de Jupiler Pro League. Een ongelofelijk scenario dat de beste filmmaker niet kan bedenken.

“Op televisie zei men: Dit maak je zelden mee. Maar neen, dit maak je nooit meer mee”, reageert analist René Vandereycken in Het Nieuwsblad. “In de eerste helft viel het nog mee, er was ook niet veel doelgevaar. Maar die tweede helft en dan die onwaarschijnlijke ontknoping.”

Vandereycken schrok ervan dat een ervaren ploeg als Union het in de slotfase nog weggaf tegen Club Brugge. “Het is ongelooflijk dat Club de titelstrijd nu toch nog mee besliste. Club heeft het spel de voorbije weken zeer eerlijk gespeeld. Veel mensen twijfelden aan hun weerbaarheid. En dan nog gaan winnen op het veld van Union, terwijl zij de titel konden pakken. Dat is de grote verdienste van Club. Ze hebben tot het einde degelijke prestaties geleverd.”

Al zag Vandereycken ook de reden waarom het plots toch nog fout liep voor de Brusselaars. “Toch kan ik de nederlaag van Union niet loskoppelen van het uitvallen van Teuma. Toen was het vaste middenveld van Union helemaal weg, want Lynen was er ook al niet bij. Die dubbele afwezigheid is uiteindelijk fataal gebleken.”