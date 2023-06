"Bedankt voor alles, kapitein": Belgische topclub neemt drastisch besluit

KAA Gent won zijn laatste wedstrijd van het seizoen met 3-1 van Standard en kon het seizoen zo in schoonheid afsluiten. Voor Vadis Odjidja is het een definitief afscheid geworden.

Vadis Odjidja mocht nog eens in de basis beginnen van Hein Vanhaezebrouck en werd op het uur onder luid applaus naar de kant gehaald.

Het einde voor de Gentse aanvoerder bij de Buffalo's? "Ik denk dat dit een afscheid was, daar ben ik me van bewust", aldus de middenvelder eerlijk na de wedstrijd op zaterdag.

© photonews

"Officieel is er nog niets bevestigd, maar er is altijd een tijd van komen en van gaan. We zien wel wat er gaat gebeuren", liet Hein Vanhaezebrouck de kerk nog in het midden.

Ondertussen is er wél duidelijkheid. Het aflopende contract wordt niet verlengd, Vadis Odjidja is een vrije speler.

The love and memories will last forever! 💙🤍🥹 @vadisofficial KAA Gent (@KAAGent) June 5, 2023

Met een filmpje werd afscheid genomen van de kapitein van de Buffalo's, die in totaal 20 keer scoorde in 204 wedstrijden voor Gent.

De Buffalo's becijferden dat hij 13.694 speelminuten maakte voor KAA Gent. "Bedankt voor alles, kapitein", klinkt het nog.