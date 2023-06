'RSC Anderlecht heeft oplossing klaar voor nieuwe keeperstrainer'

Een maandje geleden vertrok Frank Boeckx als keeperstrainer bij Anderlecht. Met Javier Melchor vond het al een oplossing.

Geen Frank Boeckx meer bij RSC Anderlecht. In zijn plaats stelde het bestuur van RSC Anderlecht Javier Melchor aan. Hij zou overkomen van de Spaanse derdeklasser Badajoz.

Melchor liet echter weten dat hij omwille van privéredenen dan toch niet aan de slag zal gaan bij paarswit. RSC Anderlecht liet weten dat het al in gesprek is met andere kandidaten.

Tot er een oplossing is zou Hendrik Van Crombrugge opnieuw depanneren, maar het ziet er naar uit dat paarswit al een oplossing gevonden heeft voor dit last minute probleem.

Volgens La Capitale zal Silvio Proto de staf van Anderlecht vervoegen. Hij zou door Frank Boeckx al gecontacteerd zijn bij diens vertrek bij paarswit.

De krant is ervan overtuigd dat de ex-doelman van RSC Anderlecht nog altijd heel veel interesse heeft in de job. Het is uitkijken of de club wil overstag gaan en Proto een contractvoorstel aanbiedt.