Supporters Antwerp helpen Gheysens en starten petitie: "Laatste wat we willen"

De ambitie van Paul Gheysens is na de dubbel zeker nog niet weg. Hij wil ook geld verdienen de komende jaren met de club. En dus noopt dat tot een oplossing.

Tijdens de titelviering in het stadhuis van Antwerpen kwam de sterke man van Antwerp ook even aan het woord en had hij het al over het stadiondossier.

Gheysens was duidelijk: er moet een snelle oplossing komen. "En anders wijken we uit, als er niet binnen de zes maanden een oplossing is."

Tussenoplossing?

De sterke man van Antwerp verhoogde zo de druk op de ketel van de familie Mintjens. Maar de supporters willen op de Bosuil blijven.

Ze starten inmiddels met een petitie om Antwerp op De Bosuil te houden, koste wat het moet kosten. En daarin zijn ze duidelijk.

"Vertrekken op de Bosuil? Dat is het laatste wat we willen." Ze zien een tussenoplossing die een win-win-situatie kan worden voor iedereen en vragen aan mevrouw Mintjens om haar hart te tonen.