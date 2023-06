Beerschot ziet het succes van Antwerp met lede ogen aan: "Geld speelt een grote rol"

De rivaliteit tussen Beerschot en Royal Antwerp FC is bijzonder groot. De titel van The Great Old moet bijzonder pijn doen bij paarswit.

Voorzitter Francis Vrancken van Beerschot heeft het niet gemakkelijk om alles van Antwerp te bekijken, want het ligt hoe dan ook bijzonder gevoelig bij de aanhang van de club. “Maar we wensen Antwerp proficiat met de titel, dat respect moeten we hebben. Voor de stad Antwerpen is het mooi. Als Beerschot zullen we er de komende jaren ook alles aan doen om succes te hebben. Geld speelt in het huidige topvoetbal een grote rol. We hebben nu niet de budgetten van Antwerp, maar vechten met onze mogelijkheden”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

De triomf van Antwerp was bijzonder groot dit seizoen, met de beker en de titel. Een stevig contrast met Beerschot dat na de degradatie naar de Challenger Pro League al snel uitgeteld was om mee te spelen voor de promotie. Voor Vrancken kan het echter snel allemaal keren. “Wie was vijftien jaar geleden de eerste club in Antwerpen? Je mag een traditieclub als Beerschot nooit uit het oog verliezen om terug te keren. We gaan er samen met onze achterban alles aan doen om een mooie club in de toekomst te zijn”, vervolgt hij.

Al is het ook uitkijken welke toekomst de ploeg heeft. De Saoedische hoofdaandeelhouder Prins Abdullah Bin Mosaad wil enkele ploegen van de hand doen. Ook op Beerschot zou er wel eens heel binnenkort een nieuwe eigenaar kunnen staan. “Maar dan moet er een goede partij zijn waar wij een toekomst in zien en die de middelen heeft om de club goed te runnen”, zegt Vrancken nog. “En als dat niet zo is, dan doen we met zeer veel enthousiasme verder.”