Buffalo's zien de miljoenen binnenstromen: 'Na nieuwe hoofdsponsor wordt ook stadionnaam opnieuw verkocht'

Baloise zal vanaf volgend seizoen op het shirt van KAA Gent prijken. Het Zwitserse verzekeringsbedrijf vervangt VDK Bank. En ze zijn meteen van plan om veel geld in de Oost-Vlaamse club te pompen.

Baloise is al langer één van de belangrijkste sponsors van KAA Gent, maar het Zwitserse verzekeringsbedrijf is vanaf volgend seizoen de onbetwiste nummer één in de Arteveldestad. Het blijft immers niet bij de hoofdsponsoring van de shirts.

Het Laatste Nieuws weet dat Baloise ook de stadionnaam wil kopen. Het contract met Ghelamco loopt op dertig juni af en lijkt niet verlengd te worden. Paul Gheysens heeft namelijk een ander stadion op het oog om de naam van zijn bedrijf aan te verbinden.