Burgemeester Bart De Wever spreekt klare taal in stadiondossier na uithaal van Paul Gheysens

Voorzitter Paul Gheysens van Royal Antwerp FC liet maandag van zich horen over de impasse over het stadion van Antwerp. Hij richtte zich in het bijzonder tot burgemeester Bart De Wever.

Bart De Wever beseft heel goed dat het probleem in het bouwdossier van Royal Antwerp FC een zeer delicaat gegeven is voor de club. Gheysens richtte zich tot De Wever voor een oplossing, maar daar kon de burgemeester van Antwerpen echter niet mee lachen.

“Ik dacht het dossier discreet, achter de schermen te bekijken. Ik weet niet of het helpt om zulke dingen uit te spreken op de bühne”, zegt De Wever in De Afspraak. “Het is ook niet aan mij. Het gaat om een zaak tussen private partijen, die geen overeenkomst vinden.”

De familie Mintjens is deels grondeigenaar op de Bosuil en Paul Gheysens kan maar geen akkoord met hen vinden om die over te dragen aan de club. “De stad is geen partij in het dossier", gaat De Wever verder. “Wij hebben geen grondpositie in de zaak, we kunnen enkel faciliteren. Op Beerschot zijn we de huisbaas, op Antwerp niet.”

Toch hoopt De Wever dat er een oplossing uit de bus komt. “We kunnen alleen maar hopen dat beide partijen een overeenkomst sluiten Het zijn allemaal mensen die de club in het hart dragen. En als je een hart hebt voor de club maak je een overeenkomst om Champions League mogelijk te maken.”