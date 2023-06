Club Brugge hoort de kassa nog twee keer stevig rinkelen door Loïs Openda

Loïs Openda levert Club Brugge nog enkele miljoenen op. Mooi meegenomen voor een speler die al een jaar vertrokken is.

Club Brugge verkocht Loïs Openda vorige zomer voor 10 miljoen euro aan het Franse Lens. In de deal zaten ook mogelijke bonussen, goed voor maar liefst 2 miljoen euro. Die waren afhankelijk van bepaalde prestaties.

Openda scoorde heel vlot en Lens pakte ook de tweede plaats in Ligue 1, waardoor volgens Het Nieuwsblad die 2 miljoen euro ook effectief betaald moet worden aan Club Brugge. Een leuk extraatje op de transfer.

En er is nog meer op komst. Openda staat immers in de kijker voor een transfer. Persoonlijk zou hij al een deal gesloten hebben met RB Leipzig. Beide clubs moeten echter onderling wel nog tot een overeenkomst komen. Als dat niet lukt, is ook nog AC Milan een optie.

Een eerste bod van 30 miljoen euro is voorlopig afgelopen. Op die transfersom heeft Club Brugge ook nog eens een doorverkooppercentage. Dat zou 12,5 procent bedragen. Dat betekent dat er nog een minstens 2,5 miljoen euro naar Brugge gaat.