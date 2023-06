Hans Vanaken opnieuw Rode Duivel: Tedesco legt uit waarom hij er nu wel bij is

Eén van de verrassingen in de selectie van bondscoach Tedesco is ongetwijfeld Hans Vanaken. De captain van Club Brugge was er in maart niet bij.

Bondscoach Domenico Tedesco heeft een waslijst aan afwezigen bij de Rode Duivels. Heel wat spelers haken geblesseerd af en voorts zijn er ook enkele jongens die deze maand meespelen met de Jonge Duivels op het EK. Bondscoach Domenico Tedesco was de voorbije maanden vaak aanwezig op wedstrijden in de Jupiler Pro League, waardoor toch enkele jongens uit de Belgische competitie opgeroepen werden voor de nationale ploeg. Mike Trésor (KRC Genk), Arnaud Bodart (Standard), Olivier Deman (Cercle Brugge), Jan Vertonghen (RSC Anderlecht) en ook Hans Vanaken (Club Brugge) zijn er bij voor de volgende twee kwalificatiewedstrijden. Ook Vanaken is er dus opnieuw bij en dat mag toch een verrassing genoemd worden, want zijn seizoen was niet bepaald groots te noemen. Bondscoach Tedesco had zijn uitleg klaar waarom Hans Vanaken toch de selectie haalde. “Ik heb de spelers in de Belgische competitie langer kunnen analyseren. Zo zag ik bijvoorbeeld een grote verbetering in de vorm van Hans Vanaken. Ik geef nu de kans aan wat andere spelers om zich te tonen”, waren de woorden van Tedesco op zijn persconferentie.

