'Royal Antwerp FC houdt zijn hart vast als het de Champions League haalt'

Royal Antwerp FC is de nieuwe landskampioen. Dat levert voor het eerst echter geen rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League.

In het verleden kon de Belgische kampioen rechtstreeks naar de groepsfase van de Champions League. Voor Royal Antwerp FC is dat echter niet meer het geval. Zij moeten de derde en laatste voorronde afwerken om de groepsfase te halen.

Bij The Great Old hopen ze uiteraard om in de Champions League de groepsfase te mogen spelen. Dat levert niet alleen de nodige centen op, maar zorgt er ook voor dat de waarde van de spelers omhoog gaat.

Sporteconoom Thomas Peeters laat aan Het Laatste Nieuws weten dat de waarde van een speler van Antwerp de voorbije drie jaar verdubbeld is. Al heeft The Great Old ook een groot zorgenkind en dat is het stadion.

“Dit jaar gaf de UEFA de toelating om in de Conference League op de Bosuil te spelen mits tribune 2 te sluiten, het is afwachten of dat ook in de Champions League mag”, gaat Peeters verder. “Anders moeten ze misschien uitwijken. Dan kunnen ze wel meer tickets verkopen voor de supporters, maar moeten ze huurgeld betalen. Daarom zie ik Antwerp - als ze kunnen - op de Bosuil spelen.”