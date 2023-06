'Dessers heeft geen zin in Serie B en trekt naar ploeg die Champions League speelt'

Cyriel Dessers vertrok vorige zomer naar US Cremonese. De ploeg degradeert echter naar de Italiaanse tweede klasse.

De kans dat Cyriel Dessers volgend seizoen nog voor het Italiaanse Cremonese speelt lijkt zo goed als nul. De ex-spits van KRC Genk zou volgens de Italiaanse transferjournalist Nico Schira op vertrekken staan in Italië.

De reden is alvast duidelijk. De ploeg zakt naar de Italiaanse tweede klasse, nadat het 19de werd in de competitie. Een verhaal in de Serie B, dat ziet Dessers helemaal niet zitten. Een transfer is dus de enige uitweg.

En Dessers zou best hoog mikken. Hij zou richting Rangers FC in Schotland trekken. De nummer twee uit de Schotse competitie speelt volgend seizoen Europees ook de voorrondes van de Champions League, wat absoluut een extra troef kan worden voor Dessers. Rangers heeft van de Nigeriaan een topprioriteit gemaakt.