Jeugdproduct Anderlecht twijfelt en wacht eerste maanden af: "Mijn toekomst? De club weet wat ik wil"

Anderlecht heeft deze zomer het nodige werk voor de boeg. Voor sommige spelers moet er nu ook al onderhandeld worden naar volgende zomer toe.

Mario Stroeykens (18) is één van de speerpunten van de nieuwe generatie bij RSC Anderlecht. Kind van Neerpede, de aanvallende middenvelder was woensdag aanwezig bij de inhuldiging van een agora met Zeno Debast en is duidelijk een van de gezichten die RSCA in de kijker wil zetten bij zijn jonge spelers.

Stroeykens zijn contract loopt echter ten einde in juni 2024... en leek geen haast te hebben. "Ik heb nog een contract voor een jaar, we zullen zien. Ik denk dat de club mijn verlangens en mijn wil voor de toekomst heel goed kent", zegt hij een beetje ontwijkend als de vraag aan hem wordt gesteld.

Of hij een verlenging ziet zitten, is een andere vraag. "Het hangt allemaal af van wat er met de club wordt gezegd, we gaan het bespreken". Dit betekent waarschijnlijk dat Stroeykens komend seizoen meer wil spelen.