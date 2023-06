Supporters van Brugge kunnen plots leven met titel van Antwerp: Karl Vannieuwkerke zegt waarom

Wat een apotheose kreeg de Jupiler Pro League afgelopen zondag. Een scenario dat je zelfs voor een film niet kan schrijven.

Drie keer een andere landskampioen in evenveel minuten. Union, in het slot gevloerd door Club Brugge. KRC Genk in de vernieling getrapt door Toby Alderweireld. Vijf minuten voor affluiten had Antwerp de minste kans op de titel, maar in de blessuretijd klaarden de troepen van trainer Mark van Bommel alsnog de klus.

Het was opvallend hoe in de weken voorafgaand aan de slotspeeldag niemand maar dan ook niemand de titel leek te gunnen aan Royal Antwerp FC. Zeker in het Jan Breydelstadion. Iedereen mocht de titel pakken, behalve The Great Old. Tot plots Toby Alderweireld voor het kampioenendoelpunt tekende.

“Het straffe aan dit belangrijkste doelpunt in de geschiedenis van het Antwerpse voetbal is dat jij – en jij alleen – de titel van Antwerp ook op de parking aanvaardbaar maakt”, schrijft Karl Vannieuwkerke bij kw.be. “Mocht dat schot vanop de schoen van eender welke andere speler zijn vertrokken, was de gunfactor niet zo groot geweest.”

Maandag sprak een Clubsupporter Vannieuwkerke er nog over aan. “Ik had toch liever Union als kampioen gezien. Maar het feit dat Toby dat doelpunt maakt, zorgt ervoor dat ik het toch niet zo erg vind. Toby is een topkerel!”, klonk het. Een alleszeggende quote volgens Vannieuwkerke.