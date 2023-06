Anderlecht heeft zijn ster te pakken en het zijn er zelfs twee

Na een teleurstellend seizoen wil Anderlecht terug aanknopen bij de top. Al is de eerste transfer wel niet wat de supporters hadden verwacht.

Komend seizoen zal Yves Mattagne koken voor thuiswedstrijden in de Saint-Guidon en in La Table du Chef in het Lotto Park. De chef-kok uit Brussel is al sinds de jaren ‘90 in het bezit van twee Michelinsterren en baat momenteel La Villa Lorraine uit in Ukkel. “Yves Mattagne is een Anderlecht-supporter”, zegt Kenneth Bornauw, CEO Non-Sports van Anderlecht tegenover Het Nieuwsblad. “We zijn zeer fier dat we hem aan boord halen. In ons stadion kon je al langer tafelen op Michellinsterren-niveau, maar nu kunnen we er ook een gezicht op plakken."

De fans van Anderlecht worden gerustgesteld. Hun stadion zal niet alleen een toprestaurant zijn. “Ons basisproduct blijft uiteraard het voetbal”, zegt Kenneth Bornauw, CEO Non-Sports. “De match is de show waar de mensen naar komen kijken, maar matchbeleving is ook enorm belangrijk. We hebben veel gasten die rond een wedstrijd 2 tot 4 uur aanwezig zijn in het stadion. Zij kunnen genieten van onze diverse restaurant-formules, maar we willen ze nog extra in de watten leggen.”