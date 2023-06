Romelu Lukaku oogst lof en wordt vergeleken met zijn grote voorbeeld

Het Inter Milaan van Romelu Lukaku kijkt zaterdagavond het Manchester City van Kevin De Bruyne in de ogen in de finale van de Champions League. Op de vooravond van de finale krijgt Lukaku een mentale boost.

Roberto Di Matteo en Romelu Lukaku kennen elkaar nog van hun periode bij Chelsea. Op dat moment was Didier Drogba, niet alleen de held van Romelu Lukaku, maar voor veel mensen die Chelsea een warm hart toedroegen. De Ivoriaanse aanvaller was levensbelangrijk voor dat Chelsea. Net zoals dat Lukaku dat voor dit Inter Milaan kan zijn.

“De Drogba voor dit Inter is mijn vriend Romelu. Ik ontmoette hem als negentienjarige bij Chelsea, toen ik nog assistent was van André Villas-Boas. Vanaf dat moment zag ik al dat er een grote honger naar succes schuilde in hem. Als hij zijn dagje heeft, kan je hem niet meer afstoppen”, haalde Dit Matteo de loftrompet boven in La Gazzetta dello Sport.