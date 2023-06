Straf! '5 miljoen euro geboden, maar Jesper Fredberg krijgt een njet te horen'

Jesper Fredberg is op zoek naar versterking voor Anderlecht. Hij wil de achterstand op de topploegen uit de Jupiler Pro League snel inhalen.

RSC Anderlecht moet deze zomer een forse inhaalbeweging maken op de andere ploegen in de competitie. Al is dat voor Jesper Fredberg geen gemakkelijke opdracht, gezien er toch maar een beperkt budget ter beschikking is.

Donderdag was te horen dat Fredberg een bod had uitgebracht op Luis Vazquez van Boca Juniors. Vorige zomer had Club Brugge al interesse getoond, maar dit seizoen geraakte hij compleet uit beeld en leek zijn waarde in elkaar te zakken.

ESPN-journalist Augusto César laat op sociale media weten dat Anderlecht een bod van maar liefst 5 miljoen euro plaatste. Bovendien gaf Fredberg ook een doorverkooppercentage van 30 procent op een toekomstige transfer weg.

Het bod zou echter meteen geweigerd zijn. Vorige zomer was Vazquez nog om en bij de 10 miljoen euro waard, maar in het contract van de Argentijn staat een afkoopsom van 14 miljoen euro. Boca Juniors wil min of meer dat bedrag, maar dat zal Anderlecht normaal nooit betalen.