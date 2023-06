Burgemeester Bart De Wever reageert op nieuwe wending in stadiondossier

Het stadiondossier in Antwerpen is een hot topic. Er is een potentiële doorbraak door een interview met Tania Mintjens. Wat vindt de burgemeester?

Tania Mintjens heeft in Het Nieuwsblad latern weten dat ze de opstalrechten met 99 jaar wil verlengen, onder bepaalde voorwaarden.

Gheysens zou de eerste vijf jaar niet mogen verkopen en ze zou graag zien dat de financiering van de tribunes door hem wordt gedaan.

De club zou bovendien ook geen jaarlijkse bijdrage meer moeten betalen. Lees er HIER nog eens wat meer over.

Mening De Wever

Ook burgemeester Bart De Wever heeft inmiddels gereageerd via zijn woordvoerder in dezelfde krant over de plannen van Mintjens. Hij blijft voorlopig rustig onder de zaak.

“Zoals reeds benadrukt, zijn wij geen betrokken partij in dit dossier, maar bemiddelen we enkel tussen beide partijen. Daarbij houden we het uitgangspunt aan dat wat goed is voor de club, ook goed is voor de stad. Meer kan ik daar dus niet over kwijt.”