'Anderlecht zet zijn zinnen op Jonge Duivel voor volgend seizoen'

RSC Anderlecht wordt aan heel wat transfergeruchten gelinkt. De een is al wat meer geloofwaardig dan de andere.

Kasper Dolberg en Luis Vazquez werden de voorbije dagen genoemd als mogelijke nieuwe aanvallers voor RSC Anderlecht. Opmerkelijke namen, want goedkope transfers zijn dat helemaal niet.

RSC Anderlecht moet elke euro goed gebruiken, waardoor dergelijke namen eigenlijk moeilijk te linken zijn aan de club. Als Fredberg in die dossiers toch doorduwt, dan zal er op andere posities stevig bespaard moeten worden.

Zo zou Anderlecht ook de nodige interesse hebben in een Jonge Duivel. Volgens Het Nieuwsblad is er al een bod geplaatst op Louis Patris van OH Leuven. De verdediger speelde een knap seizoen bij elkaar en zit ook in de selectie van de Jonge Duivels.

Het bod werd door de Leuvenaars echter meteen afgewezen. Ook dit dossier lijkt een dure aangelegenheid te worden voor paarswit, waardoor Fredberg echt enkele belangrijke knopen zal moeten doorhakken en keuzes maken waar hij de beschikbare centen aan wil geven.