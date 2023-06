Nieuwe uitdaging? 'Rik De Mil staat op shortlist van buitenlandse club'

Rik De Mil nam in maart over als hoofdtrainer bij Club Brugge. Hij volgde toen de doorgestuurde Scott Parker op.

Rik De Mil moest overnemen toen Scott Parker de laan werd uitgestuurd. Al snel maakte Club Brugge duidelijk dat het een nieuwe trainer zou zoeken voor volgend seizoen.

Die werd uiteindelijk gevonden in Ronny Deila van Standard. De Noor wil Rik De Mil heel graag in zijn staff houden, maar het is kijken of De Mil dat zelf wel ziet zitten om opnieuw een stap terug te zetten.

De Mil heeft immers enkele aanbiedingen op zak, al is daar nog niet veel concreets van uitgelekt. Football Scotland laat nu echter wel weten dat De Mil op de shortlist van Celtic zou staan. Daar vertrok Ange Postecoglou de voorbije dagen naar Tottenham.

Celtic zou momenteel in gesprek zijn met Daniel Farke. De Mil zou samen met enkele anderen op een shortlist staan, onder andere ook Enzo Maresca, de assistent van Pep Guardiola van Manchester City.