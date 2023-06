Bondscoach Tedesco roept twee extra Rode Duivels op

Het nieuws is officieel bevestigd door de Belgische voetbalbond. Kevin De Bruyne is niet beschikbaar voor de EK-kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels tegen Oostenrijk en Estland.

De Bruyne blesseerde zich zaterdagavond in het eerste halfuur al in de finale van de Champions League tegen Inter Milan. Hij heeft een stevige scheur in de hamstrings.

Bondscoach Domenico Tedesco heeft alvast twee extra Rode Duivels opgeroepen. Het gaat om Aster Vranckx en Johan Bakayoko. Zij sluiten vandaag al aan bij de A-kern.

De twee opgeroepen vervangers zitten ook in de EK-selectie van de Jonge Duivels van bondscoach Jacky Mathijssen.

