Gilles De Bilde is duidelijk: "Hij moet De Bruyne vervangen tegen Oostenrijk en Estland"

De Rode Duivels beginnen zaterdag aan de interlandbreak tegen Oostenrijk. Onmiddellijk een belangrijke wedstrijd die ze moeten aanvatten zonder de geblesseerde Kevin De Bruyne.

Afgelopen zaterdag moest Kevin De Bruyne in de finale van de Champions League het veld vroeger verlaten dan gehoopt. In de dertigste minuut blesseerde de Rode Duivel zich aan de hamstrings. Een aderlating voor Manchester City, maar vooral kopzorgen bij bondscoach Domenico Tedesco. De bondscoach moet op zoek naar een vervanger voor zaterdag.

Volgens Gilles De Bilde is het duidelijk wie De Bruyne moet vervangen. "Tielemans is de meest aangewezen oplossing voor de bondscoach", sprak De Bilde bij Het Laatste Nieuws. De 26-jarige middenvelder moet zaterdag als draaischijf dienen in de wedstrijd tegen Oostenrijk.

Afgelopen seizoen was een drama voor Youri Tielemans. Hij degradeerde met Leicester City naar de Engelse tweede klasse. Zelf speelt hij volgend seizoen met zijn nieuwe club Aston Villa wel nog in de Premier League. Het is voor Tedesco hopen dat Tielemans de draad weer oppikt en zijn gouden voetjes laat spreken tegen Oostenrijk.