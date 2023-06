Inter spreekt klare taal over de toekomst van Romelu Lukaku

Na de domper van de verloren Champions League-finale is Inter duidelijk over de toekomst van Lukaku. Liefst van al houdt Inter Lukaku nog een jaar in Italië.

De misser van afgelopen zaterdag is hem vergeven. Inter wil liefst van al ook volgend seizoen Lukaku lenen van Chelsea. Lukaku is een graag geziene speler in Italië. Zowel in de kleedkamer als op het veld. Vorig seizoen vond hij veertien keer de weg naar doel. Inter wil de 30-jarige spits nog een seizoen huren van Chelsea maar dan wel aan een lagere prijs. Inter betaalde dit seizoen 7,8 miljoen euro zonder bonussen voor Lukaku. Zelf is Lukaku bereid om aan een lager loon in Italië te spelen. De voorzitter van Inter, Steven Zhang, sprak na de verloren Champions League-finale duidelijke taal bij La Gazzetta dello Sport. “Hij toont een grote affectie voor deze club en hij is een fantastische kerel. Hij heeft nog een contract bij Chelsea, dus we moeten met hen samenzitten om te zien hoe zij de toekomst zien.”

