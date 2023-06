📷 KAA Gent stelt hoofdsponsor en truitjes voor volgend seizoen voor

KAA Gent kondigt met veel trots een nieuwe hoofdsponsor aan. Samen met verzekeringsmaatschappij Baloise beginnen ze aan een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van onze club.

“Baloise, Gantoise, Samoise. Toeval? Dacht het niet.” Met die leuze op twee gigantische zeildoeken verwelkomen KAA Gent en Baloise de bezoekers aan de ingang van het stadion. Baloise is al meer dan 35 jaar een trouwe partner en zet nu de stap naar het hoofdsponsorschap.

Deze stap is een bijzondere opportuniteit voor beide partijen. Baloise is een gevestigde Belgische verzekeraar die de voorbije jaren uitgroeide tot de top-4 van verzekeraars in ons land. Een gelijkaardig groeiverhaal kenmerkt de geschiedenis van KAA Gent, dat tot de top van het Belgische voetbal behoort.

Baloise heeft bovendien erg veel ervaring in het sponsoren van nationale sportdossiers. De verzekeraar is goed gekend binnen het wielrennen, onder meer als naamsponsor van de Baloise Belgium Tour en van de ploegen ‘Baloise Trek Lions’ en ‘Team Flanders Baloise’. Dit jaar werd Baloise ook hoofdsponsor van de Koninklijke Belgische Turnbond. De verzekeringsmaatschappij streeft steeds duurzame partnerships na en wil een zo ruim mogelijk publiek aanspreken.

Christophe Hamal, CEO Baloise: “Baloise heeft al meer dan 3 decennia een uitstekende samenwerking met KAA Gent. Daar zijn we erg trots op. De ploeg heeft de voorbije jaren een fantastisch groeitraject afgelegd en behoort vandaag tot de top van de nationale competitie. Bovendien spreekt KAA Gent een groot en divers publiek aan, van jong tot oud, man en vrouw. Samen met KAA Gent en de andere partners willen we verder schrijven aan de successen van de club.”

Ivan De Witte, voorzitter KAA Gent: "Baloise is al jarenlang een structurele partner van KAA Gent die zorgt voor ondersteuning en veel inspiratie op alle vlakken. Dat uitgerekend zij de stap zetten naar het hoofdsponsorschap is een bijzonder positieve zaak voor KAA Gent. Ze zijn al een klein deel van onze geschiedenis, ze zullen onze toekomst nog meer kleur geven en ze zijn bovenal blauw en wit. Het is een ambitieus verhaal waar we enorm naar uitkijken en waarvan we alle supporters en Business Partners willen laten meegenieten. Ik wil Baloise dan ook uitdrukkelijk bedanken voor hun engagement. Hierbij wil ik niet vergeten om vdk bank te bedanken en te eren voor hun jarenlange steun en voor hun blijvende betrokkenheid naar de toekomst toe."