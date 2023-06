Nieuwe ontwikkelingen: 'Royal Antwerp FC mag kruis maken over toptransfer'

Ook de tweede keer wordt geen goede keer. Royal Antwerp FC mag volgens Spaanse kranten een kruis maken over een verhoopte toptransfer.

In januari ondernamen Marc Overmars en Royal Antwerp FC al een poging en ook tijdens de zomermercato wilde The Great Old heel graag uitpakken met de komst van Daley Blind, maar zover lijkt het niet te komen.

Blind liet eind vorig jaar zijn contract ontbinden bij Ajax Amsterdam, nadat hij niet meer met Alfred Schreuder door dezelfde deur kon. Even later tekende hij voor zes maanden bij Bayern München, maar dat werd geen succes.

Het contract in de Bundesliga werd niet verlengd, waardoor Blind opnieuw op zoek is naar een nieuwe club. Terugkeren naar Ajax, of kiezen voor Royal Antwerp FC waren enkele van de mogelijkheden.

Volgens Mundo Deportivo en de Spaanse sportkrant AS is het ondertussen een uitgemaakte zaak dat Blind volgend seizoen in de La Liga aan de slag gaat. Dat zou bij FC Girona zijn, de nummer tien van dit seizoen.