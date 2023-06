Engelse teams verdringen zich voor Hoefkens: nieuwe club genoemd om concurrentie met Leicester aan te gaan

De Engelse teams die volgend seizoen de titel in The Championship ambiëren verdringen zich rond Carl Hoefkens. De voormalige Club Brugge-coach gaat dus zo goed als zeker over het Kanaal aan de slag, maar moet zijn keuze nog maken.

De interesse van Leicester City was al gekend. Hoefkens is met zijn verleden als speler in Engeland gekend in The Championship. Bij Leicester is de uitdaging groot, want veel spelers zullen vertrekken en hij moet een heel nieuw team bouwen.

Maar ook Swansea City is in de dans gesprongen. Ook zij hebben ambitie om naar de Premier League te trekken en hebben de coach hoog op hun lijstje gezet. En ook Leeds United, dat eveneens degradeerde, heeft hem in het oog.

Hoefkens zou snel zijn besluit nemen zodat hij een volledige voorbereiding heeft en zijn team zelf kan bouwen.