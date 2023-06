Zware tegenstand op komst voor KRC Genk

Op 20 juni weet Genk of het tegen Servette dan wel Panathinaïkos zal spelen in de tweede voorronde van de Champions League.

Voor KRC Genk wordt het als nummer twee in de Jupiler Pro League een lange weg richting poulefase van de vetpotten van de Champions League. Te beginnen dus met Servette of Panathinaikos.

Om in een of andere poulefase terecht te komen, moeten de Limburgers op zijn minst één voorronde in een Europese beker winnend afsluiten.

Als ze eruit gaan tegen Servette of Panathinaikos, dan wacht het opvangnet van de Europa (en later eventueel Conference) League. Olympiakos of Slavia Praag zouden in de Europa League tegenstanders kunnen zijn in die derde ronde.

Grote tegenstanders bij plaatsing

En dan komen de volgende rondes, waar het echt tegen de grote ploegen zou kunnen gaan zijn. Braga, Rangers, Marseille en PSV.

Zowel in de derde voorronde als eventuele play-offs is het tegen teams van dat kaliber te doen. Maar bij een nederlaag gaan ze wel naar de poules van de Europa League met zekerheid.

Antwerp van zijn kant lijkt iets meer geluk te kunnen hebben, gezien het kampioenenspoor iets makkelijker is. Al blijft het met twee woorden spreken.

Omdat The Great Old geen reekshoofd is, komen ook zij toch wel geen evidente ploegen tegen. Dinamo Zagreb, Kopenhagen, Young Boys en Galatasaray lijken de grootste kanshebbers.