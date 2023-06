Bijzondere vraag voor Domenico Tedesco: "Waarom riep hij hem niet op?"

De grootste verrassing in de selectie van de Rode Duivels was ongetwijfeld Olivier Deman. Jimmy Dewulf is alvast trots op zijn discipel van een tijdje terug.

Nadat hij door Bernd Storck aan de kant geschoven was lapte Jimmy Dewulf in 2021 Olivier Deman opnieuw op. Hij herlanceerde zijn carrière in de bekermatch tegen OHL, waar Deman twee strafschoppen uitlokte.

Cercle Brugge fleurde dit seizoen helemaal op onder coach Miron Muslic, met Deman als linkerwingback. “Toen hij voor het eerst op die positie moest spelen, zag je de vertwijfeling in zijn ogen”, zegt Jimmy Dewulf aan Het Nieuwsblad.

Zijn fysieke capaciteiten zullen ongetwijfeld de reden zijn waarom Tedesco Deman in zijn selectie opnam. Al is de vraag wel waar hij zal spelen in de opstelling van Tedesco. Bij Het Nieuwsblad stellen zich alvast vragen.

“Hij speelt met een pure viermansdefensie en als linkermiddenvelder draaft Carrasco op. Waarom riep hij Maxim De Cuyper niet op? Is het dan de bedoeling om Deman eens te laten invallen als pure linksback in plaats van Arthur Theate? Het is een positie die hij bij Cercle bijna nooit innam, maar in tijden van schaarste is het niet ondenkbaar”, klinkt het.

“Ollie zou dat zeker kunnen”, zegt Dewulf. “Hij moet bij Cercle ook vaak diep terugzakken en werd al veel secuurder in zijn verdedigende taken. Als hij focust op die positie, zie ik potentieel. Hij is zeer polyvalent.”