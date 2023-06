Loïs Openda is doodeerlijk over zijn periode bij Club Brugge

Het is alweer bijna drie jaar geleden dat Loïs Openda nog voor Club Brugge speelde. In een interview met Gilles De Bilde blikt hij terug op zijn periode bij blauw-zwart.

Afgelopen seizoen was memorabel voor de topschutter van de Belgische beloftenploeg. Zijn club Lens eindigde dankzij de vele doelpunten van Openda knap tweede in de stand van Ligue 1 op slechts één punt van het ongenaakbare PSG. Een seizoen om in te kaderen voor de Rode Duivel.

Dankzij onder andere 21 doelpunten in de Franse competitie wist de 23-jarige spits een plaats te veroveren in het Team van het Jaar van Ligue 1. Daar pronkt hij naast supersterren als Lionel Messi en Kylian Mbappé. Volgend seizoen staat er hem waarschijnlijk een transfer naar het Duitse RB Leipzig te wachten.

In een interview met Gilles De Bilde bij HLN denkt Openda terug aan zijn tijd bij Club Brugge. "Bij Club had ik het niet makkelijk...”, vertelt de Belg met Marokkaanse én Congolese roots. “Die periode was ‘une expérience’. Een ervaring. Het is dat het zo moest zijn. Ik ben niet teleurgesteld en heb daar ook mooie momenten gekend, in de Champions League en de competitie. Ik zei tegen mezelf: als ik hier niet doorbreek, dan wel ergens anders. Et voilà.”

Toen het bij Club Brugge niet meer lukte verkaste hij naar Vitesse. "Een club die in mij geloofde, waar ze me het vertrouwen teruggaven dat ik bij Club was verloren. Ik ben daar veel gegroeid, volwassener geworden. Na twee jaar daar besefte ik dat ik klaar was voor een grotere competitie."