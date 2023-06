De Mil naar Standard in spoor Hoefkens? Eerste assistent wordt alvast absolute wereldvedette!

Standard verbaasde met de komst van Carl Hoefkens naar Sclessin als nieuwe T1. Maar het zou nog wel eens gekker kunnen gaan worden.

Rik De Mil wordt genoemd als een van de mogelijke assistenten voor Carl Hoefkens bij Standard, maar voorlopig is daar nog geen duidelijkheid over. Terwijl de gesprekken lopen is er wel een andere grote naam aangekondigd.

Niemand minder dan Yaya Touré zou namelijk volgens Le Soir op weg zijn naar Sclessin. Hij zou overkomen van de jeugd van Tottenham.

Touré is een bekende naam die in het verleden speelde bij onder meer Manchester City, maar ook een Belgische link heeft. Zo speelde hij ooit voor Beveren.

Nu zou hij een job als T2 aannemen onder Carl Hoefkens. Het zou in ieder geval een enorme stunt zijn van de Rouches.