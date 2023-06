Transfernieuws en Transfergeruchten 16/06: Teuma - Still

Will Still wil Teddy Teuma overtuigen met lovende woorden

Er is veel nieuws rond de kapitein van de Union Saint-Gilloise, Teddy Teuma. Er worden momenteel onderhandelingen gevoerd over een transfer naar Stade de Reims. Will Still heeft niets dan lovende woorden voor de middenvelder. (Lees meer)