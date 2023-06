Will Still wil Teddy Teuma overtuigen met lovende woorden

Er is veel nieuws rond de kapitein van de Union Saint-Gilloise, Teddy Teuma. Er worden momenteel onderhandelingen gevoerd over een transfer naar Stade de Reims. Will Still heeft niets dan lovende woorden voor de middenvelder.

Onlangs zei Teuma dat hij "zijn toestemming had gegeven" om naar Stade de Reims te gaan. Sindsdien zijn de onderhandelingen volop aan de gang. Volgens de zaakwaarnemer van de speler zou er ergens volgende week een akkoord tussen de twee clubs kunnen komen.

Will Still, de Belgische coach van Reims, laat zich verleiden door het profiel en de kwaliteiten van Teuma. Geïnterviewd door la Dernière Heure, legde hij uit waarom Teuma een meerwaarde zou zijn voor Reims.

“We hebben de afgelopen jaren allemaal zijn kwaliteiten kunnen zien. Toen ik assistent was bij Beerschot, zag ik hem in wraakmodus bij Union aankomen. Hij liet direct zien wat voor speler hij was. Deze winter zaten we tijdens onze stage in Spanje in hetzelfde hotel als de Union. Ik heb enkele trainingen van Geraerts bijgewoond en Teddy viel op", aldus de voormalige Standard-assistent.

"Ik zei tegen mezelf dat hij het soort man is dat nodig is in een team. Het zou geweldig zijn mocht hij voor ons project kiezen", besluit hij.

Union zou een bedrag tussen de vier en vijf miljoen willen voor de middenvelder.