OFFICIEEL: Carl Hoefkens heeft nieuwe club gevonden

Lang werd een overstap naar Engeland geopperd, maar Carl Hoefkens gaat nu toch aan de slag in eigen land.

Hoefkens gaat dan toch aan de slag bij Standard. Dat heeft de Luikse club bekend gemaakt via haar communicatiekanalen. De 44-jarige coach tekent er een contract van drie seizoenen. Ook Jess Thorup (ex-Gent en -Genk) was in beeld bij de Rouches.

Zo kiest Hoefkens, na zijn ontslag bij Club Brugge, niet voor een Brits avontuur. Swansea, Southampton en Leicester City werden genoemd als mogelijke nieuwe clubs voor de Antwerpenaar.

Hoefkens zat sinds zijn ontslag bij de Bruggelingen zonder club. Bij Standard volgt hij Ronny Deila op... die een maand geleden nog naar Club Brugge verkaste. Een stoelendans dus tussen de twee Belgische topclubs.