Done deal volgens Fabrizio Romano: 'Anderlecht trekt portefeuille open voor middenvelder'

RSC Anderlecht is druk in de weer op de transfermarkt. CEO of Sports Jesper Fredberg moet de nodige versterkingen binnenhalen om volgend seizoen opnieuw mee te spelen voor een plaatsje in de Champions’ Play-Offs.

De moeilijke financiële situatie van RSC Anderlecht zou hen parten spelen, maar volgens transferspecialist Fabrizio Romano trekt paarswit de portefeuille nu stevig open voor de Argentijnse middenvelder Santiago Hezze.

Met de deal zou maar liefst 8 miljoen euro gemoeid zijn, bonussen nog niet inbegrepen. Een stevige transfer dus voor Anderlecht. De Argentijn zou dit weekend nog zijn medische proeven afleggen in het Lotto Park.

Understand Anderlecht are set to sign Argentine midfielder Santiago Hezze on permanent deal. Full agreement reached for €8m with add-ons. šŸŸ£āšŖļøšŸ‡¦šŸ‡·



Hezze will travel to Belgium at the end of the weekend to complete medical tests. Done deal.