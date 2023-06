Verrassingen? KV Oostende geeft voorlopige trainersstaf en spelerslijst vrij

Maandag om 15 uur hervat KV Oostende de trainingen. Dat zal met een zeer voorlopige staff en spelerslijst zijn.

Het contract van Dominik Thalhammer als hoofdcoach is na de degradatie afgelopen. Ook zijn Oostenrijkse staf en de Duitse keepertrainer Eberhard Trautner verlaten de club.

In afwachting van de aanstelling van een hoofdtrainer worden de trainingen geleid door Kurt Bataille (hoofdtrainer U21), Michiel Jonckheere (hoofdtrainer U18), Korneel Deceuninck (fysiektrainer A-kern), Charles en Stefaan Thieren (keepertrainers U21/jeugd) en Guy Vallaeys (fysiektrainer U21).

Sportief jeugdverantwoordelijke Nils Vanneste is waarnemend sportief verantwoordelijke na het vertrek van Gauthier Ganaye. KVO gaf op zijn website ook de namen vrij van spelers die aan de voorbereiding beginnen.

Doelmannen: Richmond Badu, Jordy Schelfhout, Leandro Wauters (U21) en Lars Van Parys (U18)

Verdedigers: Zech Medley, Anton Tanghe, Manuel Osifo, Thomas Basila, Matej Rodin, Siebe Wylin.

Middenvelders: Alfons Amade, Vincent Koziello, Maxime D’Arpino, Sieben Dewaele, Theo Ndicka, Robbie D’Haese, Kenny Rocha, Alessandro Albanese, Nick Bätzner, Tatsuhiro Sakamoto, Yorrit Hansen (U21), Hugo Devestele (U21), Anas Hammas (U21), Jean-Pierre Longonda (tester).

Aanvallers: Mohamed Berte, David Atanga, Ivan Durdov, Andy Musayev, Dapo Mebude, Andrew Jung.

Thierry Ambrose is nog actief met Guadeloupe en sluit later aan. Aanvaller Thomas Robinet speelde langer door met AS Nancy en heeft ook één week extra vakantie. Matej Rodin sluit vanaf dinsdag aan. Fanos Katelaris staat dichtbij een uitgaande transfer en is niet van de partij. Basila (Nancy), Jung (Quevilly), Albanese en Koziello (Virton) keren terug van hun uitleenbeurten.

Daarnaast zijn er ook nog heel wat spelers die vertrekken.

Einde contract: Guillaume Hubert, Brecht Capon (stopt met voetbal), Evan Patoulidis, Indy Boonen, Cameron McGeehan, Preben Stiers.

Einde huur: Dillon Phillips, Mateo Barac, Osaze Urhoghide, Pierre Dwomoh, Kelvin Arase, Fraser Hornby.

Verhuurd (met aankoopoptie in januari): Kyle Duncan

Verplichte aankoopoptie door Zaragoza/Miami: Makhtar Gueye