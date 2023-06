Analisten storen zich aan Carl Hoefkens: "Een duidelijk gebrek"

Carl Hoefkens is de nieuwe trainer van Standard. In Wallonië willen ze dat de ex-trainer van Club Brugge alvast één iets aan zichzelf verandert.

In het programma Complètement Foot op de RTBF werd de komst van Carl Hoefkens als opvolger van Ronny Deila bij Standard uitgebreid besproken.

Aan zijn sportieve talenten als trainer wordt totaal niet getwijfeld. Hij lijkt de geknipte figuur om met jongeren aan de slag te gaan. Er is iets anders waar de analisten zich stevig aan storen.

“Hoefkens treedt niet naar buiten om de fans te ontmoeten zoals Deila”, zegt Pascal Scimè. “Hij is erg terughoudend. Een beetje te veel zelfs. Bij Brugge vierde hij bijna nooit feest. Ik zou willen dat zijn ervaring bij Club Brugge hem goed van pas kwam en dat hij zich wat meer openstelde. Wat me soms stoorde was het gebrek aan emotie en glimlach.”

Dat bevestigt ook Clément Tainmont, al hoopt hij dat Hoefkens zich precies zo gedroeg omdat hij bij Club Brugge zat. Hij zal ook wel gezien hebben hoe Deila op Sclessin met het publiek omging. “Je krijgt het gevoel dat hij koud en hard is, maar misschien zal hij in deze nieuwe omgeving iemand anders zijn.”