Persconferentie van Tedesco: 'Definitief einde van Courtois als Rode Duivel?'

Maandag 19 juni 2023. Het zal een dagje worden dat Thibaut Courtois niet snel zal vergeten.

Vandaag kwam er heel wat naar buiten over doelman Thibaut Courtois. Hij zou na de match tegen Oostenrijk stevig uitgehaald hebben naar andere Rode Duivels in de kleedkamer. De doelman van Real Madrid gaf forfait voor Estland en zou Tedesco gevraagd hebben om de buitenwereld wijs te maken dat het om een blessure gaat.

Allemaal heel erg vervelend, voor de Rode Duivels, voor de bondscoach, maar ook voor Courtois zelf. Het zou zomaar kunnen dat dit het einde betekent voor zijn carrière als international. “De beste doelman ter wereld verliezen, dat wil je als bondscoach niet op je cv hebben staan”, zegt Vandenbempt bij Sporza.

Blijkt het water bij de volgende interlandperiode te diep of is de beslissing nu al genomen? “Gesteld dat Thibaut Courtois niet heeft aangegeven dat hij wil stoppen bij de Rode Duivels en dus weer beschikbaar is in september, gaat Tedesco hem dan gewoon weer oproepen? Dan heb je toch een probleem van autoriteit en geloofwaardigheid tegenover de andere Duivels?”, gaat Vandenbempt verder.

Het is nu vooral uitkijken wat Tedesco straks over het voorval zal vertellen op zijn persconferentie. Mogelijk wordt daar het einde van Courtois als Rode Duivel aangekondigd. “"Dus we zijn heel erg benieuwd wat Tedesco straks vertelt op zijn persconferentie. Hoe is die communicatie verlopen en - vooral - heeft Courtois aangegeven dat hij definitief wil stoppen?”, besluit de analist.