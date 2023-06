Dit is waarom Anderlecht vele miljoenen wil neertellen voor speler van 21 jaar oud

Anderlecht is bereid om ver te gaan voor Santiago Hezze, de 21-jarige middenvelder van CA Huracan. Zoveel miljoenen voor een defensieve middenvelder? Gisteren bewees hij waarom paars-wit er zoveel voor wil neertellen.

Huracan maakt een horrorseizoen door in de Argentijnse eerste klasse. Ze staan er pas op de 26ste plaats van de 28 ploegen. In 20 wedstrijden verzamelden ze slechts 18 punten. Het is crisis bij de club waar Hezze op zijn 21ste al kapitein is.

Gisteren bewees hij ook dat hij er matuur genoeg voor is. In een YouTube-opname kwam hij uitleg geven bij de gang van zaken en verbloemde niks. Hij sprak open over de problemen die de ploeg dit seizoen had.

Ook Anderlecht kwam even ter sprake, maar daar wil hij nu niet verder op ingaan: "Mijn zaakwaarnemer is momenteel in Europa om alles te regelen. Er is nog niets rond."