Ex-coach van Courtois steunt de doelman en haalt hard uit naar Tedesco: "Enorm risico genomen"

Ook Erwin Lemmens, ex-keeperstrainer van de Rode Duivels en goeie vriend en vertrouwenspersoon van Thibaut Courtois, heeft zich in het debat gemoeid. Op Radio 1 steunde hij de doelman onvoorwaardelijk.

“Ik denk niet dat het volledig om die kapiteinsband draait”, klinkt het bij Radio 1. “Dat is het verhaal dat Tedesco gecreëerd heeft. Bovendien heeft hij intern besproken zaken naar buiten gebracht en daarbij maakt de bondscoach een grote fout."

"Hij zet zichzelf eigenlijk een beetje voor schut daarmee. Wat besproken is, moet intern blijven. Nu gaan andere spelers bang zijn om nog iets met hem te bespreken en dus heeft hij een enorm risico genomen.”

Tedesco zet zich eigenlijk voor schut

Ook Lemmens heeft niet meteen een oplossing. “Het zal niet makkelijk zijn om dit te zalven. Maar het zijn grote mensen en dus moeten ze eens gaan samenzitten en alles op tafel gooien. Iedereen hoopt natuurlijk dat Thibaut Rode Duivel blijft. Of hij koppig is? Thibaut is vastberaden in alles wat hij doet en hij is rechtlijnig."

Lemmens bevestigt ook dat Courtois echt knieproblemen heeft. “Dat is echt geen leugen. Thibaut heeft daar eigenlijk al een goeie twee jaar last van, maar krijgt nooit de kans om er echt mee te rusten. Door omstandigheden. Hij heeft nu deze beslissing genomen en dat zal wel met een reden zijn."