'Maguire wordt uitgelachen én bespot bij Manchester United, maar slaagt er (opnieuw) in om transfer te versieren naar Engelse topclub'

Harry Maguire heeft een nieuwe club gevonden. De verdediger moet vertrekken bij Manchester United. En opvallend: hij slaagt er opnieuw in om een contract bij een topclub te versieren.

Geen enkele speler wordt op de Engelse velden meer uitgelachen dan Harry Maguire. Het wereldwijde web telt dan ook duizenden filmpjes over zijn flaters en onhandige interventies. Het was dan ook verrassend dat Manchester United in 2019 87 miljoen euro betaalde om hem weg te halen bij Leicester City.

Een toekomst op Old Trafford is er niet meer, maar The Daily Mail weet dat de verdediger opnieuw een leuke club heeft gevonden. De onderhandelingen met Tottenham Hotspur zitten momenteel in de afrondende fase. Hij heeft nog een contract tot medio 2025 bij Manchester United, maar The Red Devils zetten de deur wagenwijd open.