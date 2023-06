Macht van Vandenhaute binnen Belgisch voetbal neemt nog toe met nieuwe functie

Wouter Vandenhaute zal vanaf vanavond ook in de Raad van Bestuur van de voetbalbond zetelen. Dat is het controle-orgaan dat de werking van de KBVB in het oog moet houden. Vandenhaute neemt één van de vier postjes in die zijn gereserveerd voor de profclubs.

Eerder was het Michael Verschueren die de honneurs waarnam voor Anderlecht, maar aangezien hij geen besturende functie meer uitoefent, moest er een nieuwe naam komen. Dat werd dus voorzitter Vandenhaute. De andere drie afgevaardigden van de Pro League zijn Sven Jaecques (Antwerp), Peter Willems (OHL) en Pierre Locht (Standard). Ook Willems trekt zich terug en zal vervangen worden door Frank Lagast, de algemeen directeur van KV Mechelen. Door de aanstelling krijgt Vandenhaute steeds meer macht binnen het Belgisch voetbal. Hij zetelt immers ook in de Raad van Bestuur van de Pro League.