Na de heisa: dit heeft Domenico Tedesco nog te zeggen over zaak Courtois

De drie punten zijn binnen voor de Belgen. En daarmee is zowat alles gezegd over het duel in en tegen Estland.

Een dag of drie lang ging het namelijk vooral over Thibaut Courtois, die zijn kat stuurde richting Estland. Hij voelde te weinig respect omdat hij geen aanvoerder mocht zijn tegen Oostenrijk. De hetze sleepte aan, want zowel Tedesco als Courtois reageerden meermaals op de zaak. Daarbij blijkt dat ze een heel andere mening hebben. © photonews Courtois claimt een blessure, Tedesco zegt iets helemaal anders. En dus lijken beiden op ramkoers te zijn. En in die omstandigheden moesten de Rode Duivels een interland afwerken. Na de 0-3 in Tallinn kwam hij nog eens kort terug op de zaak: "Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen op de persconferentie. Ik ga er niet te veel meer over zeggen." Focus "Ik wilde kort en eerlijk zijn. Nu is het niet meer aan mij om er nog iets over te zeggen publiek. Gelukkig heeft het geen invloed gehad op de spelers." "De sfeer was goed, de focus op de wedstrijd was er en we hebben de wedstrijd na een moeilijk begin tot een goed einde gebracht."