'Rode Duivel doodongelukkig bij zijn club, twee clubs uit Premier League willen hem wegkapen'

Een Rode Duivel is doodongelukkig bij zijn club. Maar er zouden kapers op de kust zijn om het probleem op te lossen.

Amadou Onana vond heel snel zijn draai bij Everton in zijn eerste seizoen in de Premier League. Sterk werk van de 21-jarige middenvelder.

Maar toch lijkt de kans zeer groot dat hij deze zomer Goodison Park zal verlaten. Hij voelt zich namelijk niet goed bij de club.

Volgens Het Nieuwsblad is hij zeer ongelukkig, ondanks 35 wedstrijden afgelopen seizoen over alle competities heen. De resultaten zitten daar mogelijk voor iets tussen.

The Toffees wisten zich namelijk pas in extremis te redden in de Premier League en Onana mikt eigenlijk hoger. En dat lijkt te gaan lukken.

Chelsea en Arsenal

Nadat eerder Chelsea zich al roerde voor de Rode Duivel, komt er nu een echte topclub uit Engeland op de proppen. Ook Arsenal wil hem namelijk.

De komende weken zal moeten blijken waar hij heentrekt. Opmerkelijk: ook Roméo Lavia staat op de radar van beide ploegen.