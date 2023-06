Jan Mulder heeft duidelijke boodschap over conflict tussen Courtois en Tedesco

In de aanloop naar het duel tussen Estland en de Rode Duivels ontstond een stevige rel tussen Thibaut Courtois en de bondscoach. Het is uitkijken hoe ze uit die impasse zullen geraken.

Tijd heelt alle wonden zegt men vaak, maar of de periode van nu tot september genoeg zal zijn om het conflict tussen doelman Thibaut Courtois en bondscoach Domenico Tedesco op te lossen is maar zeer de vraag.

Jan Mulder vindt alvast dat Thibaut Courtois moet bekennen dat hij verkeerd was met wat hij deed. “Want bondscoach Tedesco kan niet terugkrabbelen en de volgende keer doen alsof er niets gebeurd is. Een coach is de leider”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

“Het ligt dus eigenlijk in het kamp-Courtois. Hij moet zeggen dat-ie geëmotioneerd heeft gereageerd, bijvoorbeeld. Maar zal hij dat doen... Of Tedesco schuld treft? Vedetten moeten niet gepamperd worden ten koste van alles. Naar mijn gevoel heeft de bondscoach geen fout gemaakt.”

Toch is het uitkijken of Courtois dat echt wel wil doen, toegeven dat hij fout was. Het zou veeleer kunnen uitdraaien op het einde van de carrière van de doelman van Real Madrid bij de nationale ploeg. Het zou wel eens een moeilijke bevalling kunnen worden.