Nog meer details uitgelekt! 'Dit was het grootste struikelblok voor Union over Geraerts'

Karel Geraerts is geen trainer meer van Union SG. Enigszins onverwacht werd hij deze week aan de deur gezet door de club.

Geen akkoord over zijn loon in een vernieuwd contract. Dat lijkt voor de buitenwereld de reden waarom Karel Geraerts niet langer trainer is bij Union SG. Volgens Het Laatste Nieuws ging het echter over andere zaken.

In het contract van onbepaalde duur van Geraerts stond een afkoopclausule van slechts 150.000 euro. Volgens de krant zou dat het grote twistpunt geweest zijn. Union SG wou die fors omhoog trekken, waardoor hij minder gemakkelijk weg kon.

Geraerts toonde daar begrip voor, maar wou dat zijn loon evenredig omhoog getrokken werd, zoals de afkoopsom. Dat was echter niet het geval. Geraerts stelde voor om zijn contract gewoon te houden zoals het was, maar dat zag de club niet zitten.

Ze zagen dit als een te groot risico op een snel vertrek, zelfs in het midden van het seizoen. Daarop trok de club zijn conclusies door een groeiend wantrouwen en werd een einde gemaakt aan de bestaande overeenkomst.