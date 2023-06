Stijn Stijnen stond plots oog in oog met Mark van Bommel

Patro Eisden heeft volgend seizoen Thomas van Bommel in zijn rangen. De trainer van Antwerp begeleidde zijn zoon tijdens een gesprek over zijn transfer richting de ploeg van Stijn Stijnen.

Thomas van Bommel was dit seizoen aan de slag bij MVV in Nederland, maar maakt volgend seizoen de overstap naar Patro Eisden. De ploeg van Stijn Stijnen komt dan in de Challenger Pro League uit.

Opa Bert van Marwijk en vader Mark van Bommel werden ook betrokken in de transfer, zo laat Thomas van Bommel weten aan Het Belang van Limburg.

“Ik begon vorig seizoen bij MVV met een basisplaats, maar na de eerste wedstrijd viel ik uit met een liesblessure. Het team begon goed te draaien en toen ik hersteld was, mocht ik meestal alleen nog invallen. Ik eindigde het seizoen met twee basisplaatsen en een zestiental invalbeurten. Tijd dus om andere oorden op te zoeken”, klinkt het.

Stijnen kwam plots oog in oog te staan met Mark van Bommel. “Net voor de winterstop speelde ik op de Geusselt een beloftewedstrijd tegen Patro. Daarna kwam ik in contact met trainer Stijnen. Bij het eerste gesprek kwam opa Bert mee. Bij het volgende mijn vader. We hielden er alle drie een goed gevoel aan over. Ik wil bij Patro het plezier terugvinden.”